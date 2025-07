Frattesi, operazione riuscita con successo all’Humanitas: i tempi di recupero

Frattesi si è sottoposto a un intervento chirurgico per la risoluzione di una Sports Hernia bilaterale, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni oggi

OPERAZIONE – L’operazione, eseguita da un’equipe specializzata e supervisionata dallo staff medico nerazzurro, è perfettamente riuscita, come comunicato ufficialmente dal club. Il giocatore, reduce da una stagione ricca di impegni e conclusa con l’assenza al Mondiale per Club, appunto, causa infortunio, era stato monitorato negli ultimi giorni per un fastidio persistente che ha portato alla decisione di intervenire chirurgicamente. Frattesi inizierà ora un programma di riabilitazione personalizzato, con l’obiettivo di rientrare il prima possibile a disposizione di mister Chivu in vista della preparazione estiva e dell’inizio della nuova stagione.

Frattesi operato, ora i tempi di recupero

INTER ATTENDE – I tempi di recupero stimati sono di circa 4-6 settimane, salvo complicazioni. La volontà dello staff medico è di non affrettare i tempi, garantendo un pieno recupero per evitare ricadute o problematiche muscolari. Nonostante l’operazione, la sua presenza al raduno fissato per il 26 luglio non è esclusa, anche se il ritorno in campo a pieno regime potrebbe slittare ai primi di agosto. L’Inter, nel frattempo, monitora anche la situazione di mercato che riguarda proprio Frattesi. Il club ha ribadito la volontà di trattenerlo come parte integrante del progetto tecnico, ma resta vigile su eventuali offerte significative, soprattutto dall’estero, che potrebbero far cambiare i piani. Al momento, però, la priorità è il suo pieno recupero fisico.