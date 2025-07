Frattesi si opera per un’ernia inguinale: scelta concordata con l’Inter!

Davide Frattesi è pronto ad operarsi all’inguine per mettersi definitivamente alle spalle i dolori fisici accusati negli ultimi mesi: poi un futuro probabilmente targato Inter.

LA DECISIONE – Davide Frattesi ha deciso di sottoporsi a un’operazione a causa di un’ernia inguinale che ne ha complicato non poco il finale di stagione all’Inter. Il centrocampista italiano si opererà nella prossima settimana al fine di essere al meglio per l’inizio del ritiro estivo dei nerazzurri. La volontà di Frattesi, dopo il cambio di allenatore sulla panchina dell’Inter, è ora più chiara: restare per giocarsi le sue chance con Cristian Chivu. I passi svolti sin qui vanno tutti in questa direzione, anche se le vie del mercato sono infinite.

Frattesi, il mercato tra sirene italiane ed estere: Inter ferma!

LA POSIZIONE – Il futuro di Frattesi, al momento, è più di segno nerazzurro rispetto a quanto sperimentato fino a qualche settimana fa. L’Inter, infatti, ha fissato un prezzo di 35-40 milioni di euro che – al momento – nessuna squadra appare intenzionata a sborsare. Con il calciatore romano che appare, dunque, sempre più vicino a proseguire la sua avventura in maglia nerazzurra, conscio del fatto che – con Chivu sulla panchina del Biscione – avrà delle basi molto più solide su cui contare nel viatico verso una crescente centralità all’Inter.