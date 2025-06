Frattesi obiettivo del Napoli, tanto dipende da… Inzaghi – Sky

Frattesi rimane un obiettivo del Napoli. Il centrocampista dell’Inter, che a Monaco avrebbe avuto un battibecco con Simone Inzaghi, può lasciare Milano.

LA SITUAZIONE – Davide Frattesi rimane in bilico. Il Napoli osserva attentamente il centrocampista dell’Inter, che in finale di Champions League non è neanche entrato. Secondo Gianluca Di Marzio, in collegamento da Olbia per Sky Calciomercato – L’Originale, il club azzurro continua a monitorare il ragazzo di Fidene. Antonio Conte, infatti, è rimasto alla guida del Napoli e vorrebbe appunto il centrocampista nerazzurro e della Nazionale italiana per rafforzare il proprio centrocampo. Ma tanto dipenderà anche da chi sarà il prossimo allenatore dell’Inter. Domani, a tal proposito, Simone Inzaghi vedrà il club e comunicherà una volta per tutte la sua decisione. Se Inzaghi dovesse rimanere allora Frattesi, a meno di clamorose sorprese, lascerà la Beneamata.

Frattesi e il futuro di Inzaghi all’Inter: il Napoli osserva

L’ALLENATORE CONTERÀ – Già a gennaio, infatti Frattesi fu vicino a lasciare l’Inter con la Roma in pole per “riportarlo” a casa. Ma in quel caso l’Inter decise di non privarsi del suo jolly a centrocampo, ma adesso le cose potrebbero cambiare. Ma appunto tanto dipenderà da Inzaghi. Perché se dovesse arrivare un altro allenatore allora anche la situazione di Frattesi potrebbe, per forza di cose, mutare ancora una volta.