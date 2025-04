Frattesi, il momento giusto per un altro gol! Poi il futuro – TS

In vista del delicato finale di stagione, in casa Inter si spera in un’evoluzione positiva di Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro sarà al centro dell’attenzione, come riportato da Tuttosport.

RITORNO – L’anno scorso sei zampate furono decisive per il ventesimo scudetto. Come contro il Verona o l’Udinese. Quest’anno, con numeri quasi simili, Davide Frattesi ha segnato il gol più importante nella notte di Monaco, ai quarti di finale di Champions League. Grazie al suo gol infatti, l’Inter è riuscita a strappare il pass per la semifinale contro il Barcellona. Adesso però, serve uno squillo in chiave scudetto da parte del centrocampisti romano, un acuto contro il suo possibile… futuro.

Inter, serve il miglior Frattesi! Chance con la “sua” Roma

FUTURO – Come spiegato da Tuttosport, gli ultimi mesi per Davide Frattesi sono stati una centrifuga di emozioni. Poche quelle positive anche a causa dei problemi legati alla nonna. E se nella prima annata in nerazzurro, culminata con la seconda stella, il ruolo di “dodicesimo” era andato bene, in questa stagione gli è stato stretto. nella sessione di mercato invernale, anche tramite l’agente Riso, aveva manifestato il suo malcontento. Ma l’Inter era stata chiara: nessuna cessione a Roma e Napoli in inverno, ma tutto rinviato in estate. Adesso però. è tempo di tornare a correre insieme, con Inzaghi che si aspetta il massimo da lui in vista di un finale di stagione intenso e complicato. In estate poi si parlerà di mercato con la Roma, magari provando a inserire anche Zalewski nell’affare.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini