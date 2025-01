Frattesi a metà, dubbio Inter-Empoli: le novità dall’allenamento di rifinitura

Nel pomeriggio la squadra di Simone Inzaghi ha effettuato la rifinitura in vista della gara di domani sera. Per Inter-Empoli resta il dubbio legato a Davide Frattesi.

RIFINITURA – Arriva una nuova vigilia per la squadra di Simone Inzaghi. Domani è in programma Inter-Empoli, appuntamento a San Siro da non sbagliare per continuare a mettere pressione al Napoli di Antonio Conte. In attesa di scoprire proprio il risultato della capolista, sul campo dell’Atalanta – altra rivale scudetto -, i nerazzurri quest’oggi hanno completato l’allenamento di rifinitura. Da Appiano Gentile, dunque, arrivano importanti novità sugli uomini di mister Inzaghi, a partire da quelle che riguardano Davide Frattesi.

Da Frattesi al resto degli infortunati: le sensazioni alla vigilia di Inter-Empoli

LE ULTIME – Tra i calciatori di Serie A più chiacchierati in questa sessione invernale di mercato, Davide Frattesi deve imparare a fare i conti anche con qualche acciacco fisico di troppo. Nelle ultime settimane, infatti, il centrocampista non è mai stato al 100%, pur riuscendo ad entrare come possibile nelle rotazioni di Inzaghi. L’ex Sassuolo resta in dubbio anche per Inter-Empoli, soprattutto dopo aver svolto solo in parte la rifinitura. Come riporta Sky Sport 24, i dubbi dell’allenatore piacentino verranno sciolti solo domani, con Frattesi che è rimasto comunque in ritiro. Fuori dall’allenamento della vigilia di Inter-Empoli sono rimasti Aurel Yann Bisseck, Hakan Calhanoglu, Joaquin Correa e Raffele Di Gennaro. Presenti, invece, i recuperati Francesco Acerbi ed Henrik Mkhitaryan.