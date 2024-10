Frattesi, altro che malumore con Inzaghi: ecco come smonta il ‘caso’ Inter!

Quello dello scarso impiego nell’Inter di Davide Frattesi è diventato un vero e proprio caso, montato ad hoc per generare critiche nei riguardi di Simone Inzaghi. A smontare il tutto ci pensa lo stesso centrocampista azzurro.

AD HOC – Anche dal ritiro dell’Italia, il focus su Davide Frattesi rimane sempre incentrato sul suo utilizzo nell’Inter di Simone Inzaghi. Si è da poco conclusa la conferenza stampa a due giorni dalla sfida di Nations League contro l’Israele, e ha parlare di fronte ai giornalisti è stato proprio il centrocampista nerazzurro. Tra le tante domande poste all’ex Sassuolo, non manco quelle legate allo scarso impiego nell’Inter e al paragone col minutaggio in azzurro. Non è di certo la prima volta che la stampa tenta di creare una sorta ‘caso’ e di alimentare un dibattito, ormai fonte di critiche nei riguardi di mister Inzaghi.

Frattesi e l’utilizzo di Inzaghi nell’Inter: la verità è un’altra!

CASO SMONTATO – A spegnere le fiamme ci ha pensato, ancora una volta, lo stesso Frattesi. Il numero sedici dell’Inter, infatti, nel corso della conferenza stampa ha fatto capire, senza tanti giri di parole, che non vi è alcun tipo di malumore con il tecnico Inzaghi. A differenza di quanto qualcuno voglia far credere, il centrocampista è consapevole del valore dei nomi presenti all’interno della rosa nerazzurra e di quanto essi siano stati rilevanti nel corso delle ultime stagioni. Gerarchie difficili da sovvertire e scelte troppo importanti da essere messe in discussione.

COMPRENSIONE – Questo il virgolettato di Frattesi inerente alla questione: «È difficile ma io capisco mister Inzaghi, per questo non ho mai rotto le scatole a nessuno. Siamo in quattro e siamo tutti giocatori di alto livello quindi non è semplice. L’anno scorso arrivavo in una squadra che ha fatto la finale di Champions League. Poi l’anno scorso c’è stata una squadra con i titolari che ha fatto benissimo e ha vinto lo scudetto. Quindi non è sicuramente facile».

VERITÀ – Poche parole, ma coincise. Quel tanto che basta da rendere chiaro a tutti – per l’ennesima volta – che non avere sempre la possibilità di partire titolare nell’Inter non è un problema per Frattesi. Ma, soprattutto, non è una colpa per Inzaghi. Lo stesso allenatore nerazzurro ha fatto presente quanto sia complicato dover scegliere, partita dopo partita, l’undici migliore avendo a disposizione un ventaglio tanto ampio di giocatori dalle qualità importanti. Fra questi c’è anche Frattesi che, checché se ne dica, sta riuscendo a ritagliarsi sempre più spazio anche nell’Inter.