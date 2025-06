Frattesi lascia il Mondiale per Club e spiega: «Faremo esami approfonditi!»

Davide Frattesi ha abbandonato il ritiro dell’Inter negli Stati Uniti per tornare in Italia, dove si sottoporrà alle cure necessarie per recuperare dal suo problema fisico. Il calciatore ha voluto chiarire ai tifosi la situazione.

LA DECISIONE – Per Davide Frattesi il Mondiale per Club americano è stato più che sfortunato, con l’Inter che non ha potuto far altro che prendere coscienza di una precisa realtà. Il calciatore italiano, infatti, ha dovuto abbandonare il ritiro negli Stati Uniti a causa del persistere di un problema muscolare che ne sta rallentando la corsa. La scelta è stata presa direttamente dallo staff tecnico dell’Inter, secondo cui un ritorno in Italia è funzionale a una migliore riabilitazione dell’azzurro in vista della prossima stagione. Per Frattesi, dunque, il Mondiale per Club finisce prima di iniziare.

Frattesi lascia gli USA per tornare in Italia: Inter resta corta a centrocampo

GLI EFFETTI – Con il ritorno di Frattesi in Italia, l’Inter perde così l’opportunità di disporre di una pedina importante nel suo centrocampo. Ciò significa che Kristjan Asllani dovrà nuovamente fare gli straordinari, tenuto conto del fatto che i calciatori presenti in panchina potrebbero sostituire solo Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan “per caratteristiche”. L’unica alternativa, per Cristian Chivu, potrebbe essere quella di impiegare il sardo in cabina di regia, facendo così riposare Asllani dopo le ultime fatiche del Mondiale per Club.

IL MESSAGGIO – Frattesi ha voluto chiarire ai tifosi il motivo del suo rientro in Italia attraverso una storia pubblicata su Instagram: «Ciao a tutti ragazzi! In accordo con società e staff tecnico, tornerò in Italia per svolgere degli esami più approfonditi a causa di un problema che mi porto dietro dalla partita di Barcellona.

Ci vediamo presto. Forza Inter sempre. Un grande in bocca al lupo ai miei compagni».