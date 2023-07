Frattesi: «Inzaghi mi diede una pacca in Sardegna. Inter, 1 anno…»

Frattesi, dopo le parole nei confronti di Barella, ha parlato della scelta di venire all’Inter e dell’incontro in Sardegna con Simone Inzaghi. Le sue parole a Dazn

SCELTA − Davide Frattesi aveva già deciso: «Tutto bello, si lavora ma va bene così. Più si lavora e fatica in ritiro, più si sta meglio durante la stagione. Complimenti di Marotta? Un anno e mezzo prima, quando abbiamo vinto 2-0, sono rimasto colpito da stadio e tifosi. Quando ho visto che l’interesse era concreto, già aveva scelto».

SASSUOLO − Frattesi ringrazia l’ex squadra: «Mi ha detto ‘finalmente ce l’hai fatta’. Ma ho ringraziato lui e tutti i compagni dello staff, sono stati fondamentali. Mi hanno detto di rimanere al primo anno quando volevo andare allo Spezia in prestito. Un altro allenatore e un altro staff non l’avrebbero mai fatto».

INZAGHI − Frattesi e l’incontro col tecnico dell’Inter: «Il mister l’avevo visto già in Sardegna, stavo mangiando il sushi e mi ha dato una pacca. Eravamo in trattativa, ma io non avevo dubbi a venire qui. Felici di esserci rincontrati in ritiro. Sicuramente ha contribuito a convincermi, non posso dire cosa mi ha detto. Li ho capito quanto l’Inter volesse prendermi».

FAMIGLIA E SOPRANNOME − Frattesi e l’affetto per la nonna, ma non solo: «Mia nonna? Sono legatissimo, lei è molto giovanile nonostante abbia quasi 80 anni. Ma noi la buttiamo sempre in mezzo ai giochi. Abbiamo fatto surf insieme. Mi ha detto di non stancarmi troppo. Ogni tanto mi chiama e mi manda le foto dei suoi outfit. Il soprannome trattore me l’hanno dato nello spogliatoio, perché corre e rompo le scatole. Bastoni mi ha dato il primo benvenuto, poi ho sentito Barella e Darmian. Ne avevamo parlato già in Nazionale, si sta bene lo posso confermare».