Frattesi: «Inter, non ci ho pensato un attimo! Ho due parole chiave»

Frattesi ha parlato nel giorno di Inter-Monza, esordio ufficiale dei nerazzurri in campionato. Il centrocampista parla di gruppo come famiglia. Così al suo primo matchday programme

RICORDI − Davide Frattesi e il pallone: «In campo ci ho messo da sempre il cuore e lì ho collezionato ricordi bellissimi. Ricordo quando facevamo “mischietta”, succedeva praticamente tutti i giorni, tutta la squadra si metteva in area di rigore, uno faceva i cross, eravamo in due in porta e io ovviamente non volevo mai uscire. Quello del portiere è un ruolo che mi ha sempre affascinato, se devo scegliere un giocatore della storia nerazzurra dico Julio Cesar, è stato incredibile nel suo ruolo».

MOMENTI − Frattesi ricorda esordio e gol preferiti: «L’esordio con il Sassuolo contro il Verona rimane una delle partite più significative. Se penso ai gol, invece dico il primo al Mondiale U20 segnato contro il Messico o quello con la Nazionale maggiore contro l’Olanda nella finale terzo posto dell’ultima Nations League».

GRUPPO − Frattesi esalta il collettivo: «La squadra per me è sempre stata fondamentale, significa essere un gruppo di persone che si vogliono bene e lavorano tutte insieme per lo stesso obiettivo, è questo che fa la differenza. Un’altra parola chiave per me è famiglia, quella che mi accompagna da sempre, loro sanno quanto sono importanti».

SCELTA − Frattesi non ha avuto dubbi: «Per me è stata una scelta importante, per questo non ci ho pensato un attimo quando si è presentata questa opportunità, come ho detto quando sono arrivato. Sono veramente contento».

Fonte: Inter.it