Frattesi, in settimana il rientro ad Appiano! Ci vuole pazienza

Frattesi lavora per tornare al top: il rientro è fissato per fine agosto, niente corsa contro il tempo per la prima di campionato.

LAVORO – Davide Frattesi dovrà ancora attendere prima di tornare in campo. Il centrocampista nerazzurro sta smaltendo i dolori dell’intervento all’ernia bilaterale e servirà ancora un po’ di pazienza prima di poterlo rivedere a pieno regime. Il suo ritorno ad Appiano Gentile è previsto per metà settimana, ma per rivederlo in campo con la maglia dell’Inter si dovrà attendere fino a fine agosto. Salterà dunque l’esordio dei nerazzurri in campionato, con un possibile rientro a partire dalla seconda giornata di Serie A. Lo staff medico non ha intenzione di forzare i tempi: nessuna fretta, ma grande voglia di tornare, da parte del giocatore, che sta seguendo il percorso di recupero con grande determinazione.