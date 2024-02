Frattesi, ieri niente Inter-Juventus: le condizioni! Uno scenario − Sky

Ieri Davide Frattesi ha saltato la partita tra Inter e Juventus, vinta dai nerazzurri 1-0. Per il centrocampista, fuori per affaticamento muscolare, la giornata di domani sarà importante.

ULTIMISSIME − Frattesi ha saltato Inter-Juventus di ieri sera per un affaticamento muscolare. Non dovrebbero esserci particolari problemi, come anche spiegato dallo stesso Inzaghi ieri sera in conferenza stampa, ma secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport, se domani dovesse avere qualche tipo di fastidio si sottoporrà a degli esami strumentali. Ieri a San Siro uno dei cambi di Inzaghi, infatti, in mezzo al campo non è stato l’ex Sassuolo bensì Davy Klaassen.