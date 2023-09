Frattesi: «Ho abbracciato Donnarumma, sono indegni i fischi»

Davide Frattesi ha segnato una grande doppietta contro l’Ucraina, ma non dimentica i fischi per Gianluigi Donnarumma che giudica negativamente su Sky Sport.

SERATA DA SOGNO – Frattesi difficilmente dimenticherà questa serata: «Così bella non me la immaginavo. L’importante è che questi due gol abbiano dato i 3 punti, dovevamo ripartire e abbiamo fatto benissimo. Peccato per il gol preso, dopo abbiamo rallentato nel gioco ma bisogna darci tempo. Il mister c’è da pochi giorni, ma la strada è sicuramente quella giusta. Diciamo che ci ha dato compiti più offensivi senza dimenticarsi la fase difensiva, ci lascia più liberi di inserirci e muoverci a seconda di come si muovono gli avversari. Il derby? Sicuramente è una settimana iniziata bene, vediamo se finirà benissimo ma ci arriviamo carichi. Io non ho mai visto una roba del genere in Nazionale, è indegno sentire fischi a Donnarumma. Non capisco proprio il motivo, io gli ho detto “ti voglio bene” ma non gli serve. Non lo intaccano queste cose, è troppo forte»