Frattesi, futuro in bilico ma vale anche per altri 2! Uno deve uscire – CdS

Il futuro di Frattesi rimane ancora da scrivere. L’obiettivo è convincere Chivu a restare per diventare maggiormente protagonista nell’Inter. Ma dall’organico nerazzurro un centrocampista dovrà necessariamente uscire. In bilico pure altri due giocatori.

FUTURO – Se con Simone Inzaghi, Davide Frattesi aveva già deciso il suo futuro, ossia lasciare l’Inter, con l’arrivo di Chivu le prospettive sarebbero cambiate. Ma fino ad oggi il centrocampista di Fidene non ha avuto modo di convincere sul campo il nuovo allenatore rumeno. Questo perché dopo la finale di Champions League, vista dalla panchina, ha giocato due partite con la Nazionale. E da lì è ritornato con più di un acciacco muscolare. Frattesi ha saltato sia Monterrey che Urawa Red Diamonds e spera quantomeno di essere in panchina contro il River Plate. Chivu apprezza centrocampisti con le caratteristiche di Frattesi, ma serve giocare. Il suo futuro resta da scrivere e occhio alle eventuali avances di Napoli, Atletico Madrid o Juventus.

O Frattesi o qualcun altro: c’è un esubero nel centrocampo dell’Inter

ESUBERO – Come riferisce il Corriere dello Sport, uno nel centrocampo dell’Inter dovrà necessariamente uscire. Se non sarà Frattesi, potrebbero esserlo uno tra Kristjan Asllani o Hakan Calhanoglu. D’altronde l’arrivo di Petar Sucic ha esaurito i posti in mezzo e quindi c’è un esubero da dover sistemare. Una variabile di cui tenere conto è certamente l’entità delle eventuali offerte che verranno recapitate in viale Liberazione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno