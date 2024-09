Frattesi, fuori per infortunio in Francia-Italia: ecco le sue condizioni!

Davide Frattesi esce nel secondo tempo di Francia-Italia lamentando un problema fisico. L’Inter spera di evitare un altro infortunio. Ecco le condizioni dell’azzurro.

PAURA – Serata speciale per l’Italia, che batte 1-3 la Francia nella sfida di debutto in Nations League. Tra i grandi protagonisti del match non mancano due calciatori dell’Inter. Federico Dimarco e Davide Frattesi, infatti, hanno fato inizio alla rimonta azzurra al Parco dei Principi di Parigi, poi conclusa dal terzo gol di Raspadori. Non solo belle notizie da Francia-Italia, però, soprattutto per Luciano Spalletti e per l’Inter. Dopo la rete al 51‘ e la vicinissima doppietta al 59’ sui risvolti di un calcio d’angolo, Frattesi è stato costretto ad uscire dal campo.

Frattesi

CONDIZIONI – Intorno al 60′ del secondo tempo, infatti, Davide Frattesi ha fatto preoccupare la panchina dell’Italia, e anche l’Inter che da casa osserva i suoi campioni. Dopo essersi accasciato a terra, lanciando l’allarme di un infortunio – l’ennesimo nel giro di poche settimane in casa nerazzurra – il centrocampista è uscito dal campo con le sue gambe. Un primo segnale rassicurante questo, oltre al fatto che, mentre Spalletti sceglieva dalla panchina Destiny Udogie da far subentrare al suo posto, lo stesso Frattesi ha lanciato cenni tranquillizzanti alla sua Italia. Il problema fisico era localizzato alla coscia, che l’azzurro interista ha sentito tirare. Al termine di Francia-Italia, però, il calciatore ha fatto sapere di star bene. Si attendono maggiori informazioni in merito, che probabilmente arriveranno nella giornata di domani.