Frattesi: «Ecco perché ho scelto l’Inter! Ero sicuro. Il derby vinto…»

Frattesi torna in copertina dopo il gol decisivo contro il Verona ma in realtà lo è già da tempo all’Inter. Il centrocampista nerazzurro, protagonista dell’ultimo numero di Rivista Undici, si racconta e spiega la sua scelta di legarsi all’Inter. Di seguito un estratto della sua intervista

VOGLIA DI INTER – In estate sarebbe potuto andare ovunque Davide Frattesi, se non fosse per la sua ambizione: «Ma io avevo già deciso. Ero tranquillo. Sicuro della mia scelta. Credo sia stata la decisione migliore che potessi prendere. Ho trovato un bel gruppo, sin da subito, che è qualcosa che aiuta molto. E poi chiaramente il modo di giocare dell’Inter è stato un motivo importante nel decidere di venire qui. Due punte davanti, le mezzali che si buttano negli spazi, tutto questo valorizza il mio ruolo. Sono uno ambizioso. Provo sempre a migliorarmi, a confrontarmi con gente più forte. La convinzione di voler arrivare qui all’Inter, di rimanerci, è talmente grande che mi porta a raggiungere quello che è il livello di questa squadra. Sicuramente, in questi primi mesi, mi sento cresciuto. Giocare a San Siro ti mette pressione, ti responsabilizza. Ti fa diventare più consapevole delle tue qualità e del contributo che puoi dare in campo. Adesso il mio obiettivo è quello di aggiungere qualche altro gol e qualche altro assist per poter dire di essere arrivato al cento per cento». Magari un altro gol come quello del 5-1 segnato al Milan da Frattesi, la cui esultanza non è certo passata inosservata: «Eh, era difficile contenersi… Un derby vinto così, troppo bello».

Frattesi in copertina: Inter e non solo

MODELLI E OBIETTIVI – Frattesi è l’ultimo volto in copertina di Rivista Undici nonché il primo del nuovo anno e si racconta a 360° su tutto: «In passato avevo certe squadre in cui sognavo di giocare, certi campionati con cui desideravo misurarmi… Prima di arrivare all’Inter esistevano questi pensieri, ma ora non più. Non mi aspettavo di trovarmi così bene qui, in campo e fuori dal campo. Il gruppo è straordinario, i tifosi spettacolari. E i risultati stanno arrivando, le cose stanno andando benissimo. In allenamento ogni giorno posso avere due grandi esempi come Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan. A Miki ruberei la gestione della palla, sotto quel punto di vista è veramente forte-forte-forte. Poi ha esperienza, lavora tantissimo, ha giocato per quindici anni a livelli importantissimi. È uno da cui prendere spunto per arrivare al top». Incalzato dal collega Francesco Paolo Giordano, autore dell’intervista, Frattesi non nasconde l’obiettivo ventesimo Scudetto in Serie A: «Sicuramente quest’anno non vedo una squadra che ammazza il campionato, come ha fatto il Napoli lo scorso anno. Ci sono tre-quattro squadre che si equivalgono, che sono lì a giocarsela. Poi, certamente, anche la profondità di rosa ha la sua importanza».

Fonte: Rivista Undici – Francesco Paolo Giordano