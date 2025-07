Frattesi, è tempo di ricominciare! Chivu è stato chiaro

Davide Frattesi si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di rientrare ad Appiano Gentile il prossimo 26 luglio, quando l’Inter riprenderà ufficialmente la preparazione estiva in vista della stagione 2025/26.

SITUAZIONE – Dopo un’annata di alti e bassi, condizionata da qualche acciacco fisico, Davide Frattesi è determinato a rilanciarsi in maglia nerazzurra. Nessun dubbio sul futuro: Frattesi ha scelto di restare a Milano. A convincerlo definitivamente è stato anche Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, che lo considera un elemento chiave per il suo progetto tecnico. Così come lo stesso Ausilio ha ribadito la piena fiducia nel centrocampista azzurro. Il feeling tra i due si è creato subito, con l’ex difensore romeno che ha trasmesso al classe ’99 fiducia e centralità nel nuovo corso.

Frattesi, la volontà c’è! Ora serve cambiare i numeri

VOGLIA – Nonostante nei mesi scorsi siano circolate voci su possibili interessamenti da parte di alcuni club, Frattesi ha ribadito la sua volontà: la sua testa è solo sull’Inter. Vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista, migliorare i numeri della scorsa stagione e dimostrare di poter essere decisivo in un centrocampo che sarà rinnovato, ma sempre ambizioso.