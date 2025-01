Frattesi, dalla Roma 2 nomi! Piccolo margine Inter e formula – CdS

La settimana in arrivo potrebbe portare novità per quanto riguarda il fronte Frattesi. Il centrocampista continua ad essere corteggiato dalla Roma. L’Inter si aspetta un’offerta. Le ultime tra mini margine e due nomi nell’affare.

MARGINE – Al termine della ventiduesima giornata di campionato, il fronte Davide Frattesi potrebbe riscaldarsi. Infatti, il calciomercato invernale presto volgerà alla sua conclusione e allora la Roma, se veramente vorrà acquistare adesso il giocatore, dovrà necessariamente uscire allo scoperto. La sensazione è che all’indomani della Champions League, potrebbe arrivare una prima proposta ufficiale. Una proposta che dovrà avvicinarsi ai 45 milioni richiesti all’Inter o comunque ai 40 (margine di 5 milioni). Ma in che modo?

Frattesi-Roma, l’Inter aspetta l’uscita allo scoperto

NOMI – Per convincere l’Inter, Ghisolfi dovrà inventarsi un’offerta molto articolata e promettente sulla base magari di un prestito oneroso con obbligo di riscatto e con bonus facili raggiungibili. Secondo il Corriere dello Sport, ci sono sempre due contropartite in ballo da poter inserire: Nicola Zalewski e Bryan Cristante. Il primo, però, è corteggiato dal Marsiglia e arriverebbe solamente in caso di addio di Buchanan; il secondo solo in prestito ma ha l’incognita delle condizioni fisiche non al top. E all’Inter serve un giocatore integro e pronto sin da subito.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno