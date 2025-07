Frattesi, da partente ad incedibile! Ecco quando rientrerà – TS

Frattesi ieri si è operato per un problema all’ernia e ha già iniziato la riabilitazione per mettersi in sesto. Il centrocampista punta ad essere decisivo nella nuova Inter di Cristian Chivu.

POST OPERATORIO – Davide Frattesi non perde il sorriso che lo contraddistingue anche dopo l’operazione a cui si è sottoposto quest’oggi. Il problema all’inguine, che lo tormenta da lungo tempo e che non gli ha permesso di disputare il Mondiale per Club, adesso dovrebbe essere definitivamente scongiurato. Dopo l’intervento chirurgico di rimozione di una Sports Hernia bilaterale, per la quale l’Inter ha informato circa i tempi di recupero, il centrocampista è tornato attivo sui social per rassicurare tutti i tifosi sulle sue condizioni. Il suo futuro, dopo essere stato sul punto di partire a gennaio, sarà più nerazzurro che mai. Infatti, da partente, è diventato incedibile.

Frattesi punta a diventare decisivo nell’Inter di Chivu

RITORNO – Tempi di recupero stimati ad un mese per Frattesi, che quindi rientrerà a raduno inoltrato. Il centrocampista di Fidene, che a gennaio è stato anche sul punto di partire con Roma e Napoli a corteggiarlo, rimarrà all’Inter e anzi, spiega Tuttosport, punterà ad essere decisivo per la squadra di Cristian Chivu. Il tecnico rumeno stravede per lui e sicuramente gli ritaglierà un ruolo importante per farlo esprimere al meglio nel nuovo meccanismo tattico della Beneamata.

Fonte: Tuttosport – SIM.TOG