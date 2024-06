La Francia vince con autogol, ma che fatica! In campo due dell’Inter

La Francia vince 0-1 a Euro2024, ottenendo una vittoria di misura, ma fortunata contro l’Austria. In campo due giocatori di proprietà dell’Inter, uno di questi da titolare.

VITTORIA FORTUNATA – La Francia vince 0-1 grazie all’autogol di Wober maturato al 38′ del primo tempo. Ma ciò che lascia perplesso – e da italiani questo non può che renderci felici -, è la prestazione deludente dei vice campioni del Mondo, assolutamente lontana dalle aspettative, considerando le loro ambizioni di trionfo finale nel torneo. La partita ha visto l’Austria inizialmente ben impostata, gestendo meglio il possesso palla nel primo tempo e creando alcune occasioni pericolose che hanno messo in difficoltà la difesa francese. Tuttavia, l’autogol di Wober ha regalato ai francesi la possibilità di gestire come possibile la partita.

NERAZZURRI IN CAMPO – Marcus Thuram è uno dei giocatori dell’Inter schierati da titolare, lato Francia. L’attaccante ha mostrato una crescita significativa nel secondo tempo, collaborando con Kylian Mbappé e Dembélé nell’attacco francese. Nonostante le aspettative, Benjamin Pavard è rimasto in panchina per tutta la durata del match, senza avere la possibilità di entrare in campo. Al 59′, Marko Arnautovic è stato scelto per entrare in campo, offrendo il suo modesto contributo. Tuttavia, non è stato sufficiente per ribaltare il risultato a favore dei tedeschi.

Austria-Francia 0-1

Gol: autogol Wober 38 (F)