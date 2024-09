Francia-Italia, tre reduci da Berlino! Ma l’Inter ‘si farà sentire’ – SM

Francia-Italia questa sera al Parco dei Principi. Spalletti si affida a tre reduci scesi in campo dal 1′ lo scorso29 giugno contro la Svizzera. Ma c’è dell’Inter in campo tra gli azzurri.

REDUCI – Questa sera alle 20.45, l’Italia scenderà in campo contro la Francia nella prima partita di Nations League. Gli azzurri dovranno dare subito una risposta dopo la disfatta di Berlino dello scorso 29 giugno, durante gli Europei. A tal proposito, il CT darà spazio a tre reduci di quella partita: ossia Gigio Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Bastoni. Tutti e tre, infatti, erano scesi in campo dal primo minuto a Berlino contro la Svizzera di Murat Yakin. Per la Nazionale serve una prova convincente perché bisogna assolutamente ripartire, in vista del Mondiale del 2026.

Francia-Italia, la probabile formazione del CT Spalletti

ULTIME – In vista di Francia-Italia, Spalletti cambierà appunto qualcosa. Come riferisce Sport Mediaset, ci saranno comunque giocatori dell’Inter in campo sin da subito: ossia Bastoni, Federico Dimarco e Davide Frattesi. In mezzo, ci sarà il rientro di Sandro Tonali, dopo la lunga squalifica per calcioscommesse. Ai lati, oltre a Dimarco, ci sarà un altro nerazzurro, ovvero l’orobico ed ex Inter Raoul Bellanova. Ma la vera novità sarà in attacco: niente Raspadori, che partirà dalla panchina. Insieme a Retegui ci sarà Lorenzo Pellegrini. La probabile formazione secondo Sport Mediaset.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui.