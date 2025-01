FOTO – Zanetti ‘cucina’ per… Paz! E dai social scalda i tifosi Inter

Il nome di Nico Paz continua a rimanere in orbita Inter, che lo ha inserito nella lista degli obiettivi per l’estate. A lavorarci sopra, il vicepresidente Javier Zanetti. Occhio all’ultima foto social.

OBIETTIVO – Nico Paz e l’Inter potrebbero presto diventare un tutt’uno? La dirigenza nerazzurra ci sta pensando e i tifosi sognano. Il giovane talento argentino del Como si sta rivelando un grandissimo crack al suo primo anno in Serie A, tant’è che da Viale della Liberazione si sono messi già al lavoro per convincere i lariani (e il Real Madrid) in vista della prossima estate. Il ragazzo in questa sua prima annata di campionato italiano, sotto la guida di Cesc Fabregas, ha totalizzato quattro gol e altrettanti assist in 19 partite. La dirigenza dell’Inter e Simone Inzaghi sono innamorati del ragazzo, convinti di poterne fare diventare l’erede di Mkhitaryan e in un ruolo alla Luis Alberto 2.0. Intanto, Javier Zanetti “lavora” sottotraccia.

Zanetti “sta cucinando” per portare Nico Paz all’Inter?

FOTO – Non è un mistero l’amicizia che lega Zanetti, vicepresidente dell’Inter, e Pablo Paz, padre di Nico. Proprio pochi minuti fa, Pupi ha pubblicato sul suo account Instagram una storia insieme a Pablo Paz e in compagnia anche di due ex nerazzurri come Walter Samuel e Nicolas Burdisso. Chissà se durante queste reunion tra ex nazionali argentini si parla pure di un possibile approdo di Nico Paz all’Inter.