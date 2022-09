FOTO – Terza maglia Inter, ecco l’anticipazione! Colore dominante

La terza maglia dell’Inter per la stagione in corso non è ancora stata presentata, con qualche incertezza (vedi articolo). Dal sito Footy Headlines arrivano però le prime foto, in attesa del lancio ufficiale.

L’ANTICIPAZIONE – Come noto ormai da quasi due mesi, la terza maglia dell’Inter avrà il giallo come colore predominante. Dal sito Footy Headlines arrivano le prime foto, che mostrano come sarà la divisa ancora da svelare. Si parla di lancio imminente, quindi potrebbe avvenire subito dopo la sosta. Il tipo di colore “Dynamic Yellow” è lo stesso usato per la maglia del Brasile ai prossimi Mondiali. Il logo è tutto in nero, come nel 2015-2016 (l’ultima volta con la terza divisa gialla), alla pari del colletto mentre i polsini sono nerazzurri.

Ecco come sarà la nuova terza maglia dell’Inter per la stagione 2022-2023.