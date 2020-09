FOTO – Ranocchia, addio all’Inter? Incontro con gli agenti – SI

Andrea Ranocchia

Andrea Ranocchia dirà addio all’Inter? Il difensore nerazzurro ed ex capitano è infatti richiesto dal Genoa con la sua ex squadra che lo richiede fortemente. Ecco le ultime secondo “Sportitalia”

RITORNO? – Secondo quanto riportato da Luca Cilli su Twitter “incontro in corso tra il difensore dell’Inter Andrea Ranocchia ed i suoi agenti. Resta in uscita dal club nerazzurro, con il Genoa fortemente interessato a riportarlo in rossoblu”.