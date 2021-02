FOTO – Nuova collezione Nike per l’Inter (ma col nuovo logo IM capovolto!)

Condividi questo articolo

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

L’Inter si avvia a entrare in una nuova era ma non riesce ad avere pace nella cura dei dettagli. Come anticipato dal sito specializzato Footy Headlines, è in arrivo una nuova collezione Nike che presenta già un errore clamoroso nell’utilizzo del nuovo logo IM

COLLEZIONE E KIT – Sono trapelate le prime immagini reali della prossima collezione realizzata da Nike per l’Inter e la grande novità è l’utilizzo del nuovo logo (ancora da ufficializzare, ndr) sul capello. Il dettaglio più curioso? Il fatto che il nuovo logo (giallo-nero) sia stato applicato “sottosopra”, con la M di “Milano” che si trasforma in W! Un errore incredibile che verrà corretto prima di lanciare ufficialmente la collezione. Il colore di questa collezione estiva è il bianco, che sarà anche il colore del quarto kit che l’Inter presenterà ad aprile (vedi articolo). La collezione in questione farà parte della stagione 2020/21 proprio come la quarta maglia, pertanto è probabile che vengano rilasciate entrambe nelle prossime settimane, poco dopo la presentazione del nuovo logo. Tra marzo e aprile l’Inter presenterà la nuova campagna brand: inizierà l’era dell’Inter Milano, con un nuovo logo e una nuova maglia. Di seguito l’immagine del cappello dell’Inter con il nuovo logo IM capovolto pubblicata dal sito specializzato Footy Headlines, che detiene tutti i diritti della foto.