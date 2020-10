FOTO – Nainggolan: “Sono positivo al Covid. Spero di tornare presto”

Radja Nainggolan Inter

Radja Nainggolan ha comunicato con i tanti tifosi dell’Inter tramite i social network. Il centrocampista ha ribadito ufficialmente di essere positivo al Covid-19, poi sottolinea la volontà di tornare al più presto a giocare con la maglia nerazzurra. Di seguito le sue dichiarazioni

MESSAGGIO AI TIFOSI – Radja Nainggolan è uno dei cinque positivi al Covid in casa Inter. Il centrocampista ha espresso il suo stato d’animo e comunicato con i tifosi tramite il suo profilo Instagram: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato anch’io positivo al Covid. Sono in isolamento, ho letto tanti vostri messaggi e vi ringrazio di cuore per l’affetto che mi state trasmettendo. Spero di tornare presto”.