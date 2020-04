FOTO – Maglia prepartita Inter 2020/2021: la prima anticipazione

Il sito “Footy Headlines” ha reso nota quella che sarà la maglia prepartita che verrà utilizzata dall’Inter prima dei match di Serie A nella stagione 2020/2021 firmata Nike. L’anticipazione è uscita oggi

ANTICIPAZIONE – È di oggi l’indiscrezione sulla prossima maglia prepartita dell’Inter. Realizzata da Nike, questa uniforme sarà utilizzata prima dei match di Serie A nella stagione 2020-2021. Il linea con tutte le altre maglie da riscaldamento della Nike per la prossima stagione, è prevalentemente nera con un disegno blu astratto. I loghi di Inter e del marchio saranno gialli, così come la striscia diagonale sulla manica sinistra. Il design della maglia pre-match comparirà inoltre su vari pezzi in tutta la collezione, tra cui anche una sacca per archi e un pallone da calcio. L’uscita, inizialmente previsto a maggio, è stata posticipata a luglio a causa dell’emergenza Coronavirus.