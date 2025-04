FOTO – Maglia Inter 2025-26 casalinga e pre-match: le prime immagini

Maglia Inter 2025-26 in gestazione. La stagione 2024-25 è nel vivo, con la squadra di Inzaghi che domani si giocherà la semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona. Ma già si guarda anche alla stagione successiva. Secondo quanto riportato dal sito specializzato Footyheadlines.com, sarebbe già in via di definizione la maglia nerazzurra per la prossima annata. Qualche novità importante.

MAGLIA INTER – L’Inter tra poche ore giocherà la semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona. La squadra nerazzurra, dopo le tre sconfitte di fila tra Bologna, Milan e Roma, punta a riscattarsi nel palcoscenico più importante, ossia la Champions per la seconda semifinale negli ultimi tre anni. Nonostante la stagione tuttora in corso, si pensa già alla prossima, arrivano le prime indiscrezioni sulla nuova maglia per l’annata 2025-26. Stagione lunga per la Beneamata, che dovrà competere in tante competizioni: Serie A, Champions League e Coppa Italia. E si spera anche la Supercoppa italiana ed Europea. A tal proposito, ecco alcune novità dal sito Footyheadlines.com.

Maglia Inter 2025-26, novità sulla prima maglia

DETTAGLI Come riferisce il sito Footyheadlines.com, la maglia da calcio casalinga Nike dell’Inter 2025-26 presenta i classici colori nero e blu della squadra, con due particolari unici: i colori del logo e la realizzazione delle strisce. Invece dei classici loghi bianchi o gialli, Nike utilizza il blu turchese per lo Swoosh e lo stemma del club. È la prima volta che viene utilizzato questo colore. In secondo luogo, le strisce nere sono progettate per visualizzare la parola ” INTER” in modo unico. Infine, all’interno del colletto è stampata la scritta ” INTERNAZIONALE MILANO “, nello stesso stile unico della parte anteriore della maglia.

Maglia Inter, le immagini della divisa pre-gara

PRE-MATCH – La maglia pre-partita, scrive sempre il sito specializzato, dell’Inter 2025-26 fonde tradizione e innovazione, celebrando la tradizione dell’Inter e ispirandosi all’iconico ‘Biscione’ del club. Presenta un design audace e futuristico con una base nera sovrapposta a vivaci motivi a squame di serpente blu elettrico.