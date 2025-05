FOTO – Lautaro Martinez ci sarà per Inter-Barcellona? Indizio social!

Antivigilia di Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League. Occhi puntati su Lautaro Martinez, che ha appena lanciato un nuovo post social.

DOPODOMANI – Cresce l’attesa per Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League. A San Siro si ripartirà dal 3-3 del Montjuic e si spera anche da Lautaro. L’attaccante e capitano argentino ha rimediato un’elongazione muscolare nella partita di andata, che lo ha precluso dal match di campionato contro il Verona e lo pone a forte rischio per la gara di ritorno contro gli azulgrana. Oggi allenamento ad Appiano Gentile, con aggiornamenti sia sull’argentino che su Benji Pavard. Ma a proposito di Lautaro Martinez e del suo eventuale recupero per Inter-Barcellona, è spuntata pochi minuti fa una nuova foto su Instagram, che vede il Toro appeso mentre fa delle trazioni.

Lautaro Martinez al lavoro per Inter-Barcellona e scalpita per esserci

AL LAVORO – Lautaro, anche come conferma questa foto, ce la metterà tutta per farsi convocare da Simone Inzaghi per Inter-Barça. Si spera di averlo anche al 50% per sedersi inizialmente in panchina e poter entrare a partita in corso. La presenza del Toro di Bahia Blanca è fondamentale: un giocatore come lui serve in notti così importanti.