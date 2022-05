FOTO − Inter vince il decimo titolo Primavera, la gioia del presidente Zhang

L’Inter ha vinto il suo decimo titolo Primavera nella storia. Battuta nella finale del Mapei Stadium la Roma di Alberto De Rossi. Steven Zhang esulta per il grande traguardo

ESULTANZA SOCIAL − L’Inter ha vinto 1-2 ai tempi supplementari contro la Roma laureandosi campione d’Italia Primavera. Decimo titolo in bacheca per il club nerazzurro (vedi articolo). Anche Steven Zhang si è unito ai festeggiamenti tramite il proprio account Instagram. Una storia con tanto di faccina entusiasta e cuori nerazzurri per celebrare la vittoria dei ragazzi di Cristian Chivu.