FOTO − Inter, scoperta la divisa da trasferta 2022/23: novità sulla grafica

L’Inter sta chiudendo questa stagione con le ultime due partite di campionato contro Cagliari e Sampdoria. Ma intanto si guarda anche al prossimo anno. Trapelata la nuova divisa da trasferta 2022/23

MAGLIA DA TRASFERTA − Novità in casa Inter per la divisa da trasferta 2022/23. Il noto sito footyheadlines ha fatto trapelare le prime immagini sulla nuova maglia della Beneamata in versione fuori casa. Si tratta di una combinazione di base bianca con ‘Light Aqua‘ con una grafica molto interessante e curiosa. Lo stemma del club è ricolorato in turchese con un contorno in nero. La grafica è ciò che risalta all’occhio poiché raffigura una sorta di mappa del mondo, con l’Italia e Milano poste proprio sotto lo stemma. Scelta simbolica in relazione alla storia dell’Inter, come club sempre propenso ad accogliere giocatori italiani e stranieri senza alcun limite. La nuova maglia sarà lanciata a partire da luglio.