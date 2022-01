FOTO – Inter, sarà così la nuova maglia per la stagione 2022/23?

Nuovo aggiornamento da parte di Footy Headlines su quella che potrebbe essere la nuova maglia dell’Inter per la stagione 2022/23.

NUOVA MAGLIA – Footy Headlines ha proposto un nuovo aggiornamento su quella che potrebbe essere la nuova maglia dell’Inter per la stagione 2022/23. Infatti il football kit designer BVBguy (@mclanernsyria) ha ricreato la prima maglia della squadra nerazzurra per la prossima stagione sia senza sponsor che con lo sponsor attuale, Socios.com. Quest’ultimo ha un contratto di un anno con opzione per altri tre. A seguire le immagini pubblicate su Twitter da Footy Headlines.

💸 Inter & https://t.co/jTO2IWAvIg Have Signed A 1 Year Contract With A 3 Year Option 📷 @fifakitcreator / BVBGuy pic.twitter.com/ZtLil9wnlR — Footy Headlines (@Footy_Headlines) January 3, 2022

Fonte: FootyHeadlines.com e Twitter Footy Headlines