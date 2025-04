FOTO – Inter-Roma, spogliatoio pronto: la maglia a San Siro

Inter-Roma tra poco in campo per la partita della trentaquattresima giornata di Serie A. Svelata la maglia per il match di San Siro.

LA SFIDA – Bologna-Inter partitissima della domenica, che può dire tanto sulla lotta scudetto. Il confronto arriva dopo la vittoria del Napoli a Monza e il KO dei nerazzurri a Bologna che hanno portato Beneamata e Napoli appaiate a quota 71 punti. L’Inter peraltro deve reagire anche dopo il cocente KO in Coppa Italia contro il Milan per 3-0, che ha difatti fatto sfumare l’eventualità di un possibile e storico triplete. Ma serve immediatamente reagire, perché oggi vale tantissimo. A proposito della partita di oggi pomeriggio alle 15, la Beneamata, tramite i propri social, ha svelato la maglia con la quale scenderà in campo, dal suo canale X.

Inter-Roma, per gli Inzaghi boys maglia classica MAGLIA – L’Inter giocherà dunque con la maglia classica delle gare casalinghe. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Milan, la squadra di Simone Inzaghi vuole immediatamente riscattarsi. Anche oggi non sarà della partita Marcus Thuram, che dovrebbe saltare anche la trasferta a Barcellona. Arnautovic pronto a sostituirlo, mentre Carlos Augusto dovrebbe giocare al posto dello squalificato Alessandro Bastoni. Tra poco le formazioni ufficiali.