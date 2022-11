FOTO – Inter, primi dettagli per la terza maglia 2023-24: torna l’arancione!

Prime indiscrezioni riguardo quella che sarà la nuova terza maglia dell’Inter per la stagione 2023-24. Secondo il sito Footy Headlines, esperto in questo settore, tornerà il colore arancione come nelle stagioni dal 2000 al 2002.

TORNA UN DETTAGLIO – L’arancione sarà il colore principale presente nella terza maglia dell’Inter per quanto riguarda la prossima stagione. Non un colore nuovo per l’Inter, dato che una maglia simile era stata già rilasciata da Nike dal 2000 al 2002. Non ci sono ancora informazioni specifiche relative al design, ma quel che è certo è che verrà rilasciata verso la fine dell’estate 2023. Di seguito alcuni dettagli relative al colore della maglia.

Fonte: Footy Headlines