FOTO – Inter, ecco la prima maglia 2024-2025 completa! Tutti i dettagli

Mentre l’Inter si avvicina sempre di più alla conquista del ventesimo scudetto, arrivano nuove importanti indiscrezioni riguardo quella che sarà la nuova prima maglia per la stagione 2024-2025. Ecco una prima immagine completa fornita da FootyHeadlines.

CONFERME – Nuovi importanti dettagli – potrebbero essere gli ultimi definitivi -, per quanto riguarda la prima maglia dell’Inter per la stagione 2024-2025. In base alle indiscrezioni raccolte dal sito Footy Headlines, il colletto della nuova maglia avrà una forma a “V”. C’è grande attesa soprattutto per scoprire quale sarà la nuova prima maglia della prossima stagione, la prima a tutti gli effetti con la seconda stella e lo scudetto cucito al petto. Arrivano sempre più conferme riguardo le indiscrezioni delle ultime settimane, che vedono una prima divisa letteralmente rivoluzionata nelle strisce, non chiaramente nei colori nero e azzurro. Secondo quanto anticipato dal sito specializzato, la maglia unisce le strisce verticali sul lato destro con strisce orizzontali sul lato sinistro. La nuova divisa dovrebbe essere annunciata a luglio. Di seguito l’immagine della possibile nuova prima maglia per la prossima stagione, completa di tutti i dettagli.

Fonte: FootyHeadlines