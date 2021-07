Inter, il sito specializzato Footy Headlines anticipa ancora una volta alcune immagini di quella che sarà la nuova seconda maglia per la stagione 2021-22. Diverse le conferme, partendo innanzitutto dalla scelta del biscione.

NUOVE IMMAGINI – Inter, sempre più conferme in merito a quella che sarà la nuova seconda maglia per la stagione 2021-22. La prima è innanzitutto la presenza del biscione, un tributo all’iconica maglia da trasferta della stagione 2010-11. Altra conferma riguarda lo sponsor dietro la maglia: Lenovo farà il suo debutto. Questa verrà lanciata a luglio, ma non prima della conferma del nuovo main sponsor. La maglia da trasferta dell’Inter sarà bianca con loghi neri sul petto, a differenza di quanto previsto in precedenza, non presenta uno stemma serpente personalizzato. Di seguito alcune immagini riportate dal sito specializzato Footy Headlines.