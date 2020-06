FOTO – Inter, maglia pre-match 2020/21 “confermata”. E c’è una striscia gialla

Nuova maglia per l’Inter, ma stavolta non è quella di gara. Anzi, si tratta proprio del pre-gara. Il sito specializzato Footy Headlines conferma le sue stesse anticipazioni di un paio di mesi fa e pubblica il nuovo modello Nike

KIT PER IL RISCALDAMENTO – Anche stavolta le anticipazioni vengono confermate. La maglia che l’Inter utilizzerà nel riscaldamento pre-partita è trapelata solo oggi. Il modello è basato sullo stesso di tutte le altre maglie pre-match realizzate da Nike, nel caso dell’Inter è nera con un motivo astratto di colore azzurro. Non mimetica ma quasi. Presenta una banda diagonale gialla sulla manica sinistra. Così come gialli sono i loghi: swoosh Nike, sponsor Pirelli e logo societario monocolore. Di seguito le foto pubblicate dal sito specializzato Footy Headlines.