FOTO – Inter-Inzaghi 2024. Zhang: «Lavorare con te è un dono per me»

L’Inter e Inzaghi avanti insieme fino al 2024, adesso è anche ufficiale (vedi articolo). Il presidente nerazzurro, Steven Zhang, attraverso il proprio account Instagram ha dedicato una frase carica di stima per il suo allenatore

Insomma, tutti felici e contenti. Ora sotto con il mercato.