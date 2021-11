FOTO – Inter, filtrano le prime indiscrezioni sulla terza maglia 2022-2023

Nonostante la stagione 2021-2022 sia appena iniziata, in casa Inter si guarda già al futuro. Secondo quanto riporta il sito specializzato Footy Headlines, infatti, sarebbero già filtrate le prime indiscrezioni sulla terza maglia in vista della prossima stagione (2022-23).

TERZA MAGLIA – Si guarda già al futuro in casa Inter, in particolare per quanto riguarda la prossima stagione. Sono infatti spuntate le prime immagini della possibile terza maglia per la stagione 2022-2023. I colori dovrebbero ufficialmente essere “Giallo/Nero dinamico”, il primo dei quali è lo stesso che utilizzerà il Brasile per il Mondiale del 2022 (stesso sponsor tecnico, ovvero Nike).

COME IN PASSATO – A molti questa divisa ricorderà sicuramente qualcosa. Ebbene, la terza maglia che l’Inter userà per il prossimo anno è molto simile a quella già utilizzata nella stagione 2015-2016, sebbene con una differente tonalità di giallo. Per ulteriori immagini sul kit, vi rimandiamo al sito di Footy Headlines.