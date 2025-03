FOTO – Inter-Feyenoord, striscione di protesta dal secondo verde! Il motivo

Questa sera va in scena la partita tra Inter e Feyenoord, che vale per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. I tifosi del secondo anello verde hanno pubblicato la foto di uno striscione di protesta.

PROTESTA! – I tifosi del secondo anello verde hanno deciso di entrare in protesta prima del ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Inter e Feyenoord. Questa sera non è previsto il sold-out a San Siro e il motivo lo sanno in tanti. Proprio per tale motivo è stata pubblicata su Instagram la foto di uno striscione fuori dallo stadio contro la società dell’Inter.

La protesta è dura e nello striscione c’è scritto: «Società Inter: “il calcio è dei tifosi” la solita menzogna. 65 euro valgono la vostra vergogna». La protesta nasce perciò dal rincaro dei prezzi per la partita odierna. La richiesta della tifoseria è chiara.

Inter-Feyenoord, protesta in corso!

MATCH – In una serata che potrebbe essere storica per Simone Inzaghi da allenatore il clima non sarà perciò delle migliori notti europee. La speranza è che l’Inter contro il Feyenoord risponda comunque positivamente vincendo e passando il turno, ma ai quarti di finale servirà anche il grandissimo supporto della tifoseria nerazzurra. Società e pubblico trovino un punto di incontro prima di arrivare al momento decisivo di questa stagione fitta di impegni.