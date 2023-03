FOTO – L’Inter festeggia Darmian e un traguardo importante!

Matteo Darmian in questa stagione ha raggiunto un traguardo importantissimo con la maglia dell’Inter, che lo ha voluto omaggiare con un post pubblicato sui propri canali ufficiali.

NUOVO TRAGUARDO – Matteo Darmian con la presenza da titolare in Inter-Juventus ha raggiunto quota 100 presenze con la maglia della sua squadra del cuore. Un traguardo importante raggiunto in una stagione incredibile a livello personale, diventato praticamente il titolare in campo che sia in difesa o sulla fascia. Nella stagione in corso ha collezionato 31 presenze tra Campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, realizzando due reti, tra cui il gol decisivo nei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Proprio per questo motivo il calciatore è stato anche premiato con la convocazione in Nazionale, dove tornerà dopo cinque anni.

Fonte: Pagina Twitter [Inter]