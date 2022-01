FOTO – Inter, con il Venezia 3 punti e un traguardo nerazzurro per Vecino

L’Inter ieri ha battuto il Venezia al 90′ con la rete di Edin Dzeko, blindando il primo posto in classifica prima della sosta. Vecino, entrato in campo nel secondo tempo, ha raggiunto le 100 presenze in Serie A con la maglia nerazzurra

TRAGUARDI – L’Inter di Simone Inzaghi ci teneva a vincere prima della sosta, soprattutto per blindare il primo posto e tenere a distanza sia Milan che Napoli in attesa degli scontri diretti, entrambi in programma a febbraio. La sfida, oltre a regalare 3 punti pesantissimi ai nerazzurri, ha visto Matias Vecino raggiungere un traguardo prestigioso.

L’uruguaiano, entrato in campo solo nel secondo tempo, ha collezionato infatti la centesima presenza in Serie A in maglia nerazzurra.