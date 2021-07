FOTO − Inter, Brozovic lavora per iniziare al meglio la nuova stagione

Marcelo Brozovic vuole farsi trovare in grande smalto in vista della nuova stagione. Il croato, a disposizione di mister Inzaghi da un paio di giorni, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un paio di foto in tenuta allenamento

LAVORO − Corre e lavora in vista della nuova stagione Marcelo Brozovic. Il fulcro del centrocampo nerazzurro è uno degli uomini più importanti della rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi, il quale lo vede alla grande nel suo centrocampo a cinque. Con Luciano Spalletti prima e Antonio Conte poi, il vice campione del mondo è cresciuto in maniera esponenziale, diventando punto fermo dell’Inter scudettata. La prima gara di Serie A per l’Inter sarà sabato 21 agosto alle 18.00 contro il Genoa e per quella data Brozovic vorrebbe essere nella miglior forma possibile. Tramite il suo account Instagram, il regista nerazzurro ha pubblicato due foto che lo vedono correre e lavorare duro.

