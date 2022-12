FOTO – Inter, altri dettagli della terza maglia 2023-2024

Arrivano altri dettagli sulla terza maglia dell’Inter per la stagione 2023-2024. Footy Headlines ha pubblicato una foto di quella che dovrebbe essere la terza maglia per il prossimo anno

RICHIAMO AL PASSATO – Footy Headlines ha pubblicato delle foto di quella che dovrebbe essere la terza maglia dell’Inter per la stagione 2023-2024. La terza maglia dovrebbe essere di colore arancio, in ricordo di quella già vista nelle stagioni 2000-2001 e 2001-2002. Il logo e lo stemma Nike saranno di color nero, con il colletto invece colorato di grigio, cosi come il termine della manica.

Fonte: Footy Headlines