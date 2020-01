FOTO – Eriksen giÃ  in campo: primo allenamento agli ordini di Conte

FOTO – Eriksen già in campo: primo allenamento agli ordini di Conte

Subito dopo l’annuncio ufficiale, Christian Eriksen non ha perso un solo secondo ed è subito sceso in campo per il primo allenamento all’Inter agli ordini di Antonio Conte. Ecco le prime immagini, pubblicate dal profilo “Twitter” ufficiale della società nerazzurra.

PRIMO ALLENAMENTO – Pronti, via, subito in campo. Un sorridente Christian Eriksen, dopo le foto di rito e dopo l’annuncio ufficiale, è già sceso sul campo del Centro Sportivo Suning per il primo allenamento in maglia Inter agli ordini di Antonio Conte. Al momento sembra difficile che possa scendere già in campo domani contro la Fiorentina nella sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, ma non è escluso che il tecnico voglia già buttarlo nella mischia domenica, nella delicata trasferta in Friuli Venezia Giulia contro l’Udinese.

SORRISI – Grandi sorrisi, come detto, per Eriksen, felice per l’inizio della sua nuova avventura. A testimoniarlo sono le immagini pubblicate dal profilo Twitter ufficiale della società nerazzurra. Il centrocampista danese è anche ritratto insieme a due giocatori che conosce benissimo, anch’essi provenienti dalla Premier League e, fino a poco fa, suoi avversari. Ovvero Romelu Lukaku e Ashley Young. Rivali sul campo fino a ieri, compagni di squadra a partire da oggi. Pronti, tutti insieme, a tornare a far sognare in grande l’Inter e i suoi tifosi.