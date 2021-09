FOTO −Dimarco celebra Fiorentina-Inter: «Grande vittoria! +3»

L’Inter ha portato a casa altri tre punti. Pesantissimo il successo contro la Fiorentina per 1-3 in rimonta. Ha partecipato al trionfo anche Federico Dimarco, entrato negli ultimi minuti di partita

ALTRA VITTORIA − Secondo successo di fila per l’Inter, il quarto in queste prime cinque partite di campionato. Dopo il successo rotondo contro il Bologna, i nerazzurri hanno sbancato l’Artemio Franchi di Firenze per 1-3. Decisive per la squadra di Simone Inzaghi, le marcature nella ripresa di Matteo Darmian, Edin Dzeko e Ivan Perisic. Federico Dimarco ha partecipato, seppur brevemente, al trionfo interista entrando al minuto 83 del secondo tempo. Su Instagram, il classe ’97 ha celebrato la vittoria: «Grande vittoria! +3».