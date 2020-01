FOTO – Conte abbraccia i tifosi dell’Inter ad Appiano Gentile, che attesa!

Conte acclamato dai tifosi dell’Inter ad Appiano Gentile, tutti in fila per una foto. Il tecnico nerazzurro risponde presente, come documentato dall’inviato di “Sky” Matteo Barzaghi

LEGAME SEMPRE PIÙ STRETTO – Antonio Conte sempre più beniamino dei tifosi dell’Inter. L’allenatore nerazzurro ha accontentato i presenti ad Appiano Gentile che chiedevano a gran voce una foto ricordo. Affetto ricambiato dal mister che si è appunto trattenuto con gli interisti scendendo dalla propria auto per concedersi ai selfie. Di seguito la foto dall’account Twitter di Matteo Barzaghi.