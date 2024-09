FOTO – Barella vince il premio per il miglior gol di agosto: la perla con l’Inter

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter e dell’Italia, ha vinto il premio per il miglior gol di agosto. Il gran tiro al volo contro l’Atalanta è stato premiato dai tifosi sui social.

LA RETE – Nicolò Barella ha siglato la rete del momentaneo 2-0 in occasione del match tra Inter e Atalanta. Il centrocampista azzurro si è reso protagonista di una grande giocata sul piano balistico per consentire ai nerazzurri di incrementare la distanza con i bergamaschi. Grazie alla sua prodezza, il calciatore dei meneghini è stato inserito tra i candidati al premio per il miglior gol del mese di agosto. I tifosi hanno deciso di premiarlo come tale in occasione della votazione conclusasi proprio nella giornata di oggi, 11 settembre.

Barella premiato dai tifosi della Serie A: che prodezza con l’Inter!

LA NOTA – La Serie A ha fatto riferimento alla vittoria del premio per il miglior gol del mese di agosto, con un apposito annuncio pubblicato sul suo sito ufficiale: «Nicolò Barella si è aggiudicato il premio Goal Of The Month presented by iliad del mese di agosto.

Il gol messo a segno dal centrocampista dell’Inter nel match dello scorso 30 agosto contro l’Atalanta è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A.

La fantastica conclusione al volo ha permesso a Nicolò Barella di superare nelle votazioni la travolgente azione personale di Florian Thauvin contro la Lazio».