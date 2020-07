FOTO â€“ Arrivano conferme sulla seconda maglia dellâ€™Inter 2020-2021

FOTO – Arrivano conferme sulla seconda maglia dell’Inter 2020-2021

Emergono ulteriori dettagli sulla seconda maglia dell’Inter per la stagione 2020/21. Il sito specializzato FootyHeadlines anticipa l’intero kit da trasferta dei nerazzurri. Trovano conferma le anticipazioni dei mesi scorsi.

SCACCHI – Seguendo le anticipazioni emerse nei mesi scorsi, la seconda maglia dell’Inter 2020/21 avrà una trama a scacchi. Nel complesso la seconda maglia tornerà ad essere bianca, ma la presenza dei colori tradizionali sarà garantita da diverse e sottili linee nerazzurre, che avranno un senso orizzontale ma anche verticale. Una continua alternanza che si sviluppa per l’intero corpo della maglia, replicandosi anche sulla parte posteriore. Gli unici spazi “vuoti” sono quelli riservati agli sponsor, e a nome e numero sulle spalle. Inoltre, emerge come l’uso incrociato del classico nerazzurro venga ripreso in numerosi inserti e dettagli della seconda maglia dell’Inter. In primis nel colletto a V, ma anche tra gli sponsor stessi: “Pirelli” apparirà in azzurro, il logo di Nike sarà invece nero. La doppia linea nerazzurra prosegue poi a contraddistinguere anche i pantaloncini, che saranno rigorosamente bianchi. Così come i calzettoni, dove le due linee avranno invece un orientamento orizzontale. Ecco le foto riportate dal sito specializzato FootyHeadlines sulla seconda divisa da gioco dell’Inter per la stagione 2020/21.

Fonte: footyheadlines.com