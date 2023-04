E per fortuna arriva la Coppa Italia, ora in campo l’altra Inter…

L’Inter si rituffa nuovamente sulla Coppa Italia. La versione nerazzurra di coppa a caccia del riscatto dopo il KO in campionato. Obiettivo da non snobbare

SUBITO IN CAMPO − L’unica nota positiva del post Inter-Fiorentina è che fra due giorni si rigioca nuovamente. Non c’è il tempo per rimuginarci sopra né quello di deprimersi ancor di più. Arriva già la Coppa Italia ed è una fortuna. L’Inter martedì sera allo Juventus Stadium si giocherà già un pezzo importante della propria stagione, la semifinale di andata della coppa nazionale. Trofeo portato a casa l’anno passato e da difendere con le unghie e con i denti. Anche perché rischia veramente di diventare l’unico trofeo alzabile da qui a giugno. Fermo restando la vittoria della Supercoppa Italiana, competizione però di per sé legata alla stagione scorsa. A Torino servirà l’Inter di coppa, praticamente la migliore versione di questa travagliatissima stagione.

DOPPIA VERSIONE − Ormai è storia nota: esiste un’Inter di campionato e una di coppa. Una squadra, quella in Serie A, terribilmente malata e altalenante. Un gruppo quasi sconnesso, a tratti vuoto di idee, dove il nervosismo ne fa da padrone. Quella di coppa, è invece il suo esatto contrario. Un’Inter viva, forte, organizzata, motivata, umile e dedita al sacrificio. Al netto, dunque, delle premesse in campionato si può respirare, almeno per quanto riguarda martedì, una certa dose di positività. E poi c’è Inzaghi, re di coppe. La Coppa Italia è la sua casa, la competizione in cui riesce a dare il meglio di sé. In una stagione così, non bisogna snobbare nulla. Avanti tutta verso Torino.