La formazione dell’Inter col Psg è già fatta: un osservato speciale – Sky

La formazione dell’Inter a tre giorni dalla partita col Psg è praticamente già fatta e finita. Simone Inzaghi ritrova tutti i giocatori. Da Lautaro Martinez che non vede campo dall’epica semifinale del 6 maggio contro il Barcellona a Benjamin Pavard, che invece non gioca dalla partita di campionato contro la Roma del 27 aprile (la partita dell’audio Bisseck-Ndicka rivenuto dopo un mese).

DUE RITORNI DOPO SETTIMANE A GUARDARE – Secondo giorno di allenamento intenso per l’Inter, dopo quello di ieri, e il primo aperto alla stampa nella giornata di lunedì durante il media day. I nerazzurri si stanno preparando a dovere in vista dell’attesissima finale di Champions League contro il Psg di sabato 31 maggio. L’attesa è massima, non si parla d’altro. Il futuro di Simone Inzaghi può e deve aspettare, anche se sul mercato l’Inter gli ha già fatto il secondo regalino dopo Petar Sucic (tutto fatto per Luis Enrique). Ma parlando della formazione dell’Inter contro il Psg è praticamente già fatta e finita. Rientreranno due giocatori come Lautaro Martinez e Benji Pavard. Entrambi, infatti, non trovano campo da diverso tempo. Il Toro dal 6 maggio contro il Barcellona, il francese dal 27 aprile contro la Roma quando uscì per un problema alla caviglia. I due riprenderanno il loro posto rispettivamente in attacco insieme a Marcus Thuram e come braccetto di destra della difesa a tre con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Ecco la probabile formazione dell’Inter a tre giorni dalla finale col Psg.

La probabile formazione dell’Inter contro il Psg: Lautaro Martinez e Pavard di nuovo titolari

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.